Начальника отдела кемеровского ГЦС подозревают в получении крупной взятки

В Кузбассе задержан начальник отдела по обеспечению праздничных мероприятий МАУ «Губернский Центр спорта “Кузбасс”» за получение взятки. Об этом сообщили представители УФСБ России по Кемеровской области. По версии следствия, начальник отдела получил взятку в размере 276 тысяч рублей от представителя одной из коммерческих структур. Деньги предназначались для обеспечения победы компании в конкурсе на оказание услуг по празднованию Дня Победы, а также для общего покровительства и создания благоприятных условий для заключения аналогичных договоров в будущем.