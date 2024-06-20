Начальника отдела кемеровского ГЦС подозревают в получении крупной взятки

В Кузбассе задержан начальник отдела по обеспечению праздничных мероприятий МАУ «Губернский Центр спорта “Кузбасс”» за получение взятки. Об этом сообщили представители УФСБ России по Кемеровской области. По версии следствия, начальник отдела получил взятку в размере 276 тысяч рублей от представителя одной из коммерческих структур. Деньги предназначались для обеспечения победы компании в конкурсе на оказание услуг по празднованию Дня Победы, а также для общего покровительства и создания благоприятных условий для заключения аналогичных договоров в будущем.
В момент передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны с силовой поддержкой СОБР Росгвардии. На основании собранных материалов СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела.