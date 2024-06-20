Кропоткин получил «Признание» и полмиллиона за книги

Премию «Сопричастность» вручили руководителю благотворительного центра «Верю в чудо» Софии Лагутинской за заслуги в организации комплексной поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведении масштабных благотворительных акций. Дипломы премии также получил коллектив Молодёжного центра Калининграда за проект «Трансформация», направленный на профилактику девиантного поведения среди молодежи, и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов “Аппарель” Сергей Киселёв за комплексную поддержку инвалидов по зрению и слабовидящих: организацию выставок их работ, спортивных мероприятий и экскурсий.