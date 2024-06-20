В Хабаровске началась выдача путевок в муниципальные детские сады

В Хабаровске идет выдача путевок в муниципальные детские сады. Зачисление начнется с 1 июля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
По словам главного специалиста городского управления образования Алины Халютиной, основная работа по комплектованию групп в дошкольных учреждениях выполнена, однако процесс всё ещё не завершен.
Сейчас идет работа с устройством ребят по месту жительства — их списки переданы в ДОУ, и руководители связываются с семьями. Процесс организован постепенно и продлится до 30 сентября. Доукомплектование садиков проходит в октябре — тогда можно выбрать место не по прописке.
«Специалисты, которые занимаются комплектованием, сейчас традиционно ведут прием по районам, — сообщила спикер. — Он проходит по средам с 14 до 18 часов по следующим адресам: ул. Фрунзе, 60 (Центральный район), ул. Руднева, 40 (Кировский и Краснофлотский), ул. Краснореченская, 87 (Индустриальный) и ул. Ленинградская, 67 (Железнодорожный). Если у вас есть вопросы или с вами до сих пор не связались, нужно прийти туда».
В городе по-прежнему есть районы, где сохраняется нехватка мест. Это центр, Ореховая Сопка, Флегонтова, Строитель, Рабочий Городок и Подгаева.
«Но мы предлагаем альтернативу всегда, — подчеркнула Алина Халютина. — Причем это вариант в пределах микрорайона: может быть, в транспортной доступности, но никогда на другом конце города. Те же, кому, наоборот, удобнее отвозить ребенка по дороге на работу в другой район, тоже могут обратиться к нам. Поможем и с этим вопросом».