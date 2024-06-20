В Хабаровске началась выдача путевок в муниципальные детские сады

«Но мы предлагаем альтернативу всегда, — подчеркнула Алина Халютина. — Причем это вариант в пределах микрорайона: может быть, в транспортной доступности, но никогда на другом конце города. Те же, кому, наоборот, удобнее отвозить ребенка по дороге на работу в другой район, тоже могут обратиться к нам. Поможем и с этим вопросом».