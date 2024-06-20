51 кубанский вуз принимает заявления от абитуриентов

Выпускники могут подать документы на поступление сразу в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5-ти специальностей или направлений подготовки. Исключение составляет целевой прием: абитуриенты могут подать документы по целевой квоте только в один вуз и на одну специальность. При этом место будущей работы теперь можно выбрать на портале «Работа России». После обучения выпускникам предстоит отработать на компанию 3−5 лет.