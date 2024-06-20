В Перми продолжают снос арт-объекта «Пермские ворота»

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки начали растаскивать брёвна арт-объекта художника Николая Полисского, который был установлен в Перми в 2011 году. Решение о демонтаже конструкции было связано со строительством развязки для подхода к третьему мосту через Каму.