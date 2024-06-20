В Перми продолжают снос арт-объекта «Пермские ворота»

Демонтаж арт-объекта «Пермские ворота» продолжается в Перми, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.
Снос деревянного объекта, известного как деревянная буква «П», начался вечером 19 июня. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что за два часа рабочие успели снести брёвна, которые обрамляли каркас конструкции.
На данный момент экскаватор продолжает разгребать брёвна, находящиеся под каркасом «Пермских ворот». Сообщалось, что завершение демонтажа объекта запланировано на 20 июня. Как рассказали perm.aif.ru рабочие, для окончания проведения работ потребуются вышка и альпинист.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки начали растаскивать брёвна арт-объекта художника Николая Полисского, который был установлен в Перми в 2011 году. Решение о демонтаже конструкции было связано со строительством развязки для подхода к третьему мосту через Каму.