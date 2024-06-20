В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, запрет на посещение лесов продлили до 24 июня во всех 16 лесничествах региона. До указанного времени жителям и гостям губернии не стоит посещать и въезжать на их территории на машинах и мотоциклах. Горожанам не рекомендуют разводить костры вблизи лесов.