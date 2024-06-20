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В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

Самарцам запретили разжигать костры в лесу до 24 июня.

Источник: телеграм-канал

В Самарской области из-за аномальной жары местным жителям не рекомендуют посещать леса. В регионе высокий риск возникновения пожаров.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, запрет на посещение лесов продлили до 24 июня во всех 16 лесничествах региона. До указанного времени жителям и гостям губернии не стоит посещать и въезжать на их территории на машинах и мотоциклах. Горожанам не рекомендуют разводить костры вблизи лесов.

Напомним, специалисты рассказали о понижении температуры в Волге. Самарцам стоит учитывать погодные условия при поездке на пляж.

МЧС