В Омске увеличили штраф для безбилетников до 1500 рублей

Депутаты Законодательного Собрания Омской области приняли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно поправкам, штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Омска увеличили с 300 до 1 500 рублей за первое нарушение и от 700 до 2 000 рублей за повторное.
Ранее инициаторы поправок, депутаты Омского городского Совета, предлагали увеличить штрафы до 3 000 — 4 000 рублей соответственно. Однако против такого предложения выступила прокуратура. В ведомстве посчитали сумму штрафа слишком высокой.
Инициатива городских депутатов была обусловлена тем, что по причине безбилетного проезда городской бюджет несёт потери. В 2023 году они составили 180 млн рублей, а за первый квартал 2024 года — 44 млн рублей.