Назван неожиданный напиток для утоления жажды

— Кофе жажду не утоляет, а, наоборот, повышает. Потому что кофе — это мочегонный продукт, и он нас обезвоживает. Холодный кофе — это не охлаждённый кофе, который был горячим образом приготовлен. Это когда вы кофейный порошок или раздробленное зерно залили холодной водой, он настоялся, и получился кофейный напиток, — заявила Малышева.