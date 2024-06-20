Назван неожиданный напиток для утоления жажды

Холодный кофе с апельсиновым соком является хорошим напитком для утоления жажды, рассказала российский врач и телеведущая Елена Малышева. Она подчеркнула, что в данном случае речь идёт именно о кофе холодного настаивания, а не об остуженном напитке.
— Кофе жажду не утоляет, а, наоборот, повышает. Потому что кофе — это мочегонный продукт, и он нас обезвоживает. Холодный кофе — это не охлаждённый кофе, который был горячим образом приготовлен. Это когда вы кофейный порошок или раздробленное зерно залили холодной водой, он настоялся, и получился кофейный напиток, — заявила Малышева.
Апельсиновый сок снижает негативный эффект от кофе, в том числе нивелирует большую дозу кофеина и мочегонный эффект, пишет news.ru. Уровень кофеина в холодном кофе значительно ниже, нежели в напитке, приготовленном горячим образом. Апельсины также содержат вещества, которые снижают уровень холестерина, поэтому эффект получается двойной.