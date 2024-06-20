В Самарской области отменили режим повышенной готовности

— В регионе отменили режим повышенной готовности. Его установили 3 апреля 2024 года, — говорится в опубликованном документе. — Отмена режима повышенной готовности касается органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и на муниципальном уровне.