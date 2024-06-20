Приемная кампания стартовала в вузах Хабаровского края

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, поступающих готовы принять 15 вузов и филиалов, а также 29 колледжей и техникумов и 10 отделений среднего профессионального образования в вузах. Ожидается, что за счет средств краевого и федерального бюджетов на программы среднего профессионального образования примут 9450 человек, высшего — 6069 человек (включая 5100 человек по программам бакалавриата и специалитета).
В крае в сфере образования впервые инициировали создание новых диссертационных советов, появились краевая аспирантура и ординатура. В рамках соглашения, заключенного между правительством региона и Российским научным фондом, выделены средства на региональный научный фонд. В крае будут заниматься подготовкой ветеринаров, что стало новшеством. Первых абитуриентов наберут в эту приемную кампанию.
Новшеством приемной кампании также будет обновленный механизм целевого набора. По новым правилам работодатель размещает предложения о целевом наборе, а абитуриенты — заявки на целевое обучение на портале «Работа России».