ДВФУ и Ханойский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Ректоры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Ханойского государственного университета (ХГУ) подписали новое соглашение о сотрудничестве между вузами. Стороны планируют работать увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в России и во Вьетнаме. Торжественная церемония состоялась в Ханое, в ней приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Вьетнама То лам, сообщает ИА PrimaMedia.
Соглашение подразумевает то, что представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Так, одним из ключевых пунктов документа стало развитие совместных исследовательских программ, как в уже традиционных областях русистики и вьетнамоведения, так и в технических дисциплинах: энергетике, гидротранспорте, технологиях с применением искусственного интеллекта. В том числе это сделано для воплощения концепции «умного кампуса» в ХГУ.
«Коллегам из ХГУ особенно интересны наши наработки в области искусственного интеллекта — продукты на основе нейросетей для транспорта, логистики, энергетики, экологии, грамотной эксплуатации инфраструктуры и создания оптимальных условий для жизни, обучения и работы», — подчеркнул Борис Коробец.
Отметим, что представительство ДВФУ в Ханое на базе ХГУ действует с 2018 года. Социалистическая Республика Вьетнам относится к числу приоритетных стратегических партнеров университета в Азиатско-Тихоокеанском регионе — ДВФУ сегодня является единственным университетом Сибири и ДФО, где представлена вьетнамистика, системно изучается Вьетнам и вьетнамский язык. Общая численность студентов из Вьетнама в ДВФУ в 2023—2024 учебном году составила 70 человек.
Предполагается, что вьетнамские партнеры примут участие в мероприятиях Восточного экономического форума-2024 (16+): МКО АТЭС и Конференции по российско-вьетнамским отношениям, которую вуз организует совместно с Российским историческим обществом. Участие уже подтвердили более 10 вьетнамских докладчиков — ректоров и представителей научно-исследовательского сообщества.