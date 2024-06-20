ДВФУ и Ханойский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подразумевает то, что представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Так, одним из ключевых пунктов документа стало развитие совместных исследовательских программ, как в уже традиционных областях русистики и вьетнамоведения, так и в технических дисциплинах: энергетике, гидротранспорте, технологиях с применением искусственного интеллекта. В том числе это сделано для воплощения концепции «умного кампуса» в ХГУ.