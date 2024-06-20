Названа причина огромных пробок, сковавших центр Владивостока: на какие улицы лучше не выезжать

«На участке от дома № 10 до № 17 на улице Авроровской ввели ограничения проезда в связи с необходимостью ремонта сети ливневой канализации. Оно будет действовать ориентировочно до конца недели. Также подрядчики по заказу МУПВ “ВПЭС” трудятся над реконструкцией сетей на улицах Хабаровской. Проезд и парковка на этой улице также временно ограничены», — сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.