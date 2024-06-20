Названа причина огромных пробок, сковавших центр Владивостока: на какие улицы лучше не выезжать

«На участке от дома № 10 до № 17 на улице Авроровской ввели ограничения проезда в связи с необходимостью ремонта сети ливневой канализации. Оно будет действовать ориентировочно до конца недели. Также подрядчики по заказу МУПВ “ВПЭС” трудятся над реконструкцией сетей на улицах Хабаровской. Проезд и парковка на этой улице также временно ограничены», — сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.
Наиболее крупная пробка наблюдается на участке от Верхнепортовой улицы до Алеутской с поворотом на Светланскую (площадь Борцов). Ситуация особенно критична от Графского дома до остановки Лазо. Затор также образовался на спуске с Партизанского проспекта на улицу Алеутская, где не работает светофор.
Дороги с односторонним движением в центре города — улицы Семеновская, Батарейная, Пограничная, Пологая, Лесной переулок, Фонтанная, Тигровая, Набережная, Первая Морская и Западная — тоже серьезно перегружены машинами. Водители пытаются объехать затор на Алеутской, что приводит к дополнительным затруднениям.
Золотой мост в направлении Чуркина до улицы Олега Кошевого также стоит в пробке. В районе Второй речки фиксируются заторы на проспекте 100-летия Владивостока, улице Русской и Адмирала Горшкова.
Улица Выселковая стоит в пробке в сторону Рудневского моста. На улице Снеговой от кольцевого перекрестка с Военного шоссе в сторону Тещиного языка (улица Стрелочная) также наблюдаются затруднения в движении.
Большие пробки зафиксированы на улицах Стрелковая, Фадеева и Борисенко. Пробка на улице Фадеева вызвана двумя ДТП в сторону выезда из города.
По данным сервиса Яндекс.карты, дорожная ситуация во Владивостоке к этому часу оцениается в семь баллов.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что четыре территории Приморского края тонут в речной воде после дождей. Жители двух населенных пунктов отказались отрезаны от остальной части региона.