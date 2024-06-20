В Канске расследуют уголовное дело о загрязнении атмосферы

В Канске расследуется уголовное дело о загрязнении атмосферы деревообрабатывающим предприятием.
Напомним, нарушения обнаружили представители минэкологии и прокуратуры. Выяснилось, что при производстве пиломатериалов используется котельная. Экологического контроля нет, как не ведется и планово-предупредительных ремонтов и осмотров газоочистительной установки.
Полицейские и представители министерства экологии осмотрели территорию предприятия в поисках оборудования, которое может быть источником опасных выбросов.
Лабораторные исследования подтвердили, что во время работы предприятия по некоторым позициям в воздух попадало в сотни раз больше загрязняющих веществ, чем допускается по нормативам.