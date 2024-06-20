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В Канске расследуют уголовное дело о загрязнении атмосферы

Предприятие в Красноярском крае превысило нормы выбросов в сотни раз.

Источник: ГУ МВД

В Канске расследуется уголовное дело о загрязнении атмосферы деревообрабатывающим предприятием.

Напомним, нарушения обнаружили представители минэкологии и прокуратуры. Выяснилось, что при производстве пиломатериалов используется котельная. Экологического контроля нет, как не ведется и планово-предупредительных ремонтов и осмотров газоочистительной установки.

Полицейские и представители министерства экологии осмотрели территорию предприятия в поисках оборудования, которое может быть источником опасных выбросов.

Лабораторные исследования подтвердили, что во время работы предприятия по некоторым позициям в воздух попадало в сотни раз больше загрязняющих веществ, чем допускается по нормативам.

Прокуратура
экология