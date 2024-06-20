Новосибирцам рассказали, как нужно вести себя в аномальную жару

Новосибирцам дали рекомендации, как вести себя в аномальную жару. В период с 22 по 28 июня в регионе температура воздуха будет выше +30 градусов.
Список советов составили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». В первую очередь стоит обратить внимание на одежду. Лучше носить светлые вещи из хлопка и использовать головные уборы.
Лучше избегать физических нагрузок, стараться находиться в тени на улице. Во время жары стоит воздержаться от алкоголя, лучше пить побольше минеральной воды без газа.
«Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров», — уточнили специалисты.