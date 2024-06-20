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Новосибирцам рассказали, как нужно вести себя в аномальную жару

Рекомендации составили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 78% 769 мм рт. ст. +22°
Источник: Аргументы и факты

Новосибирцам дали рекомендации, как вести себя в аномальную жару. В период с 22 по 28 июня в регионе температура воздуха будет выше +30 градусов.

Список советов составили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». В первую очередь стоит обратить внимание на одежду. Лучше носить светлые вещи из хлопка и использовать головные уборы.

Лучше избегать физических нагрузок, стараться находиться в тени на улице. Во время жары стоит воздержаться от алкоголя, лучше пить побольше минеральной воды без газа.

«Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров», — уточнили специалисты.

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