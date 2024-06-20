На дне Ладоги обнаружено затонувшее пиратское судно с Левиафаном и сокровищами

На дне Ладожского озера обнаружено затонувшее пиратское судно с Левиафаном и сокровищами. Корабль, предположительно построенный в Финляндии в конце XIX — начале XX века, на глубине 34 метров нашла исследовательская группа 1XPEDITION.
Несмотря на серьезные повреждения от внутреннего взрыва, некоторые помещения сохранились достаточно хорошо для детального изучения.
Среди обнаруженных артефактов — корабельная рында, керамические сосуды, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и огнеупорные кирпичи с надписями HOGANAS, произведенные в Швеции. Также была найдена чашка с белыми камнями, предположительно, жемчугом.
Изображение на борту судна Левиафана — библейского огнедышащего морского змея — навело исследователей на мысль о возможной принадлежности судна к пиратам.
По словам Сергея Куликова, координатора 1XPEDITION, наличие подобного изображения на борту пассажирского или торгового судна кажется маловероятным.