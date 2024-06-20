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34-градусная жара: погода в Алматы и Астане на 3 дня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие три дня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 4 м/с 69% 769 мм рт. ст. +22°

Прогноз погоды в Астане

21 июня в столице ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 27−29 тепла.

22 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 28−30 тепла.

23 июня переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.

Прогноз погоды в Алматы

21 июня в городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 32−34 тепла.

22 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.

23 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 32−34 тепла.