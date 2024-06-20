34-градусная жара: погода в Алматы и Астане на 3 дня

Прогноз погоды в Астане
21 июня в столице ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 27−29 тепла.
22 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 28−30 тепла.
23 июня переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.
Прогноз погоды в Алматы
21 июня в городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 32−34 тепла.
22 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
23 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 32−34 тепла.