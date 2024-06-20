Мошенники в автосалонах Ташкента обманули доверчивых граждан на миллиарды сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Владельцы и сотрудники четырех автосалонов обманули более 200 человек. Они предлагали им за вознаграждение оформить на себя кредит якобы на покупку автомобилей, а потом не выходили на связь, передает корреспондент Podrobno.uz.