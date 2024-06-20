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Мошенники в автосалонах Ташкента обманули доверчивых граждан на миллиарды сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Владельцы и сотрудники четырех автосалонов обманули более 200 человек. Они предлагали им за вознаграждение оформить на себя кредит якобы на покупку автомобилей, а потом не выходили на связь, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Кредиты размером в 200−300 миллионов люди брали для компаний Green-Watt, Ev Sky, ZTY Car Energy и Quwwatt Motors, специализирующихся на импорте и продаже электрокаров. Жертв обмана привлекали агрессивной рекламой и выплатой в 200 долларов.

Мошенники обещали доверчивым гражданам покрыть займ за счет вырученных средств от продажи привезенных электрокаров, однако через некоторое время просто переставали выходить на связь.

В МВД корреспонденту Podrobno.uz сообщили, что по данному делу возбуждено уголовное дело против шести человек, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанных обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса:

  • 168 — мошенничество в особо крупных размерах;
  • 167 — хищение путем присвоения или растраты;
  • 228 — изготовление, подделка документов, бланков, штампов, их сбыт или использование;
  • 228 — использование заведомо подложных документов;
  • 207 — злоупотребление должностными полномочиями.
  • Потерпевшими по делу признаны более 200 граждан. Ведется следствие.