Мошенники в автосалонах Ташкента обманули доверчивых граждан на миллиарды сумов

Кредиты размером в 200−300 миллионов люди брали для компаний Green-Watt, Ev Sky, ZTY Car Energy и Quwwatt Motors, специализирующихся на импорте и продаже электрокаров. Жертв обмана привлекали агрессивной рекламой и выплатой в 200 долларов.
Мошенники обещали доверчивым гражданам покрыть займ за счет вырученных средств от продажи привезенных электрокаров, однако через некоторое время просто переставали выходить на связь.
В МВД корреспонденту Podrobno.uz сообщили, что по данному делу возбуждено уголовное дело против шести человек, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Задержанных обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса:
- 168 — мошенничество в особо крупных размерах;
- 167 — хищение путем присвоения или растраты;
- 228 — изготовление, подделка документов, бланков, штампов, их сбыт или использование;
- 228 — использование заведомо подложных документов;
- 207 — злоупотребление должностными полномочиями.
- Потерпевшими по делу признаны более 200 граждан. Ведется следствие.