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На Дону трое школьников получили двести баллов на ЕГЭ по физике и обществознанию

В Ростовской области три выпускника получили максимальное количество баллов ЕГЭ по физике и обществознанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Ростовской области в своем Telegram-канале.

По данным источника, в регионе в ходе ЕГЭ 115 работ по физике и обществознанию написаны на сто баллов. В этом году наблюдается повышение популярности предметов физико-математического цикла среди выпускников. Также возросло число школьников, набравших высокие баллы по этим предметам.

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