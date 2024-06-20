Как решаются проблемы дачников в Челябинской области?

Непосредственно у нас почему-то сужено направление. В 2023 году на СНТ в областном центре было выделено более 1 млн рублей, а освоено порядка 500 тысяч. Потому что направлений, на которые можно тратить деньги, мало — толь ко на обработку от клещей, на бурение промышленной скважины в садовом товариществе и на кадастровые работы. А потребностей у каждого СНТ гораздо больше. Я уже не раз обращался к нашим городским властям и депутатам: необходимо на своём уровне утвердить программу, что деньги эти можно тратить на те же нужды, на которые тратят и другие муниципалитеты, такие как Сосновский район, тот же самый Копейск. То есть чтобы входили и ремонт дорог внутри сада, и электрические сети. Однако обновлять трансформаторы челябинские власти почему-то пока не считают нужным. Я бы хотел, чтобы всё-таки поменяли у нас от ношение к садам", — считает Константин Толкачёв.