Как решаются проблемы дачников в Челябинской области?

У каждого третьего южноуральца есть дача или садовый участок, где он проводит большую часть лета. Некоторые живут в таких домах круглый год. При этом назвать свой загородный быт безоблачным могут далеко не все. Соцсети полны жалобами дачников: то целые СНТ остаются без света и тепла, то огороды топит, а правление сада проблему не решает, то дорога до участка превращается в марш бросок на выживание. Как бороться за свои права, когда юридически их гораздо меньше, чем у городских жителей, и на какие меры поддержки могут рассчитывать дачники?
Корреспондент chel.aif.ru поговорил с председателем Челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» Константином Толкачёвым.
Бесплатный газ до участка?
Президент Владимир Путин поручил включить садовые товарищества в программу газификации. Что это значит? Газ будут проводить до границ СНТ или до участков? В каком порядке это будут делать у нас в области? И нужно ли будет платить за такую услугу? Раньше обращались в горгаз с заявлением на подключение и ужаснулись, когда узнали цену.
Галина, Челябинск
«До апрельского постановления Правительства РФ у нас действовала программа, по которой газовую трубу под водили бесплатно до границ садового товарищества. Многие СНТ этой программой ус пели воспользоваться. Теперь её, по сути, расширили. Трубу будут бесплатно подводить непосредственно к участку с жилым домом, — рассказывает Константин Толкачёв. — Для наших садоводов это в определённой степени стало манной небесной, то есть они, безусловно, рады, что сейчас всё это разрабатывается».
Программа рассчитана до 2030-го. Активная фаза, по мнению Толкачёва, начнётся уже в следующем году. Пока разрабатывается проект, который в том числе определит очерёдность подключения садовых товариществ. Специалисты минстроя региона вместе с газораспределительными компаниями изучают техническую возможность. Есть большие СНТ, до 5 000 участков, и чтобы обеспечить такую «деревню» газом, у существующих сетей может не хватить мощности.
«Ещё одно условие: СНТ должно находиться в границах газифицированного на селённого пункта. То есть если в деревню рядом уже провели газ, то садовому товариществу нужно, по сути, войти в её состав. Это процесс с документальной точки зрения небыстрый, но у нас уже есть товарищества, которые подходят под этот критерий. Например, СНТ “Юбилейный” в Сосновском районе входит в деревню Таловка. Второй момент: газ подводят непосредственно к садовому участку, на котором расположен именно жилой дом. Перевод садового дома в статус жилого не такой сложный. Требуется разработать тех план. Это делают специалисты по кадастровому учёту, цена такой процедуры начинается от 10 тысяч рублей. К тому же у нас до 2030 года действует закон о дачной амнистии, можно зарегистрировать недвижимость, поставить на кадастровый учёт уже как жилой дом», — говорит Толкачёв.
Для начала правление садов должно организовать собрание, чтобы владельцы участков могли определиться, нужен ли им газ. Если решение положи тельное, юридические нюансы и техническую возможность подключения будут прорабатывать для каждого СНТ персонально. В том числе газовые компании будут решать вопрос с прокладкой труб по землям общего пользования — уже внутри СНТ.
Деньги есть — тратить нельзя?
Наше СНТ регулярно остаётся без света. Летом как-то выживаем, но зимой просто кошмар: газа здесь нет, а отопление работает от электричества, которое отсутствует. Генераторы при низкой температуре воздуха не заводятся, да и они не у всех есть.
Татьяна, Южноуральск
«90% (если не 95%) СНТ в Челябинской области сталкиваются с этой проблемой, — говорит Константин Толкачёв. — Нужно понимать, что почти все сады проектировались ещё в советское время, а с тех пор уровень потребления электроэнергии, конечно, вырос в разы. Все уже телевизоры привезли на дачи, микроволновки, электроплиты, у многих электрокотлы работают. То есть потребность в электроэнергии гораздо выше, чем мощность сетей. Есть и проблема с устаревшими алюминиевыми проводами».
Существует региональная программа субсидирования затрат на инфраструктуру садовых товариществ, в том числе на обустройство внутренних дорог, монтаж водоводов и прочее. В этом году из областного бюджета на это выделили 20 млн рублей. Деньги распределяются между СНТ в муниципалитетах, от которых поступают заявки. Суммы этой, конечно, недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Остаток обеспечивают взносы дачников. При этом речь о компенсации по программе уже понесённых затрат. К тому же, чтобы получить деньги, муниципалитеты должны иметь заложенную программу финансирования из собственного бюджета.
"Лидером в плане поддержки на местном уровне является Златоустовский округ. Муниципалитету из областного бюджета на этот год выделили 1,4 млн рублей, депутаты приняли решение из своего бюджета ещё 1,3 млн направить на поддержку садовых товариществ. В эту сумму могут войти и организация контейнерных площадок, и дополнительные инфраструктурные моменты. А вот в случае Челябинска тем же самым не могу похвастаться.
Непосредственно у нас почему-то сужено направление. В 2023 году на СНТ в областном центре было выделено более 1 млн рублей, а освоено порядка 500 тысяч. Потому что направлений, на которые можно тратить деньги, мало — толь ко на обработку от клещей, на бурение промышленной скважины в садовом товариществе и на кадастровые работы. А потребностей у каждого СНТ гораздо больше. Я уже не раз обращался к нашим городским властям и депутатам: необходимо на своём уровне утвердить программу, что деньги эти можно тратить на те же нужды, на которые тратят и другие муниципалитеты, такие как Сосновский район, тот же самый Копейск. То есть чтобы входили и ремонт дорог внутри сада, и электрические сети. Однако обновлять трансформаторы челябинские власти почему-то пока не считают нужным. Я бы хотел, чтобы всё-таки поменяли у нас от ношение к садам", — считает Константин Толкачёв.
Есть новые меры поддержки
Система садовых товариществ в регионе в целом, по мнению Толкачёва, развивается, с каждым годом появляются новые меры поддержки. Это не могло не привести к популярности участков, а значит, и росту их стоимости. В последние годы земля за городом подорожала в разы.
«Рост популярности я связываю в первую очередь с пандемией 2020−2021 годов, когда людей переводили на самоизоляцию, — вспоминает Толкачёв. — Как-то логично сложи лось, что в такое время лучше быть на свежем воздухе, в саду. И мне кажется, с того момента люди почувствовали вновь вкус такой загородной жизни и начали приглядывать себе участки. Это всероссийская тенденция — рост стремления людей быть на природе, заниматься выращиванием своих овощей, фруктов, ягод. Вообще я считаю, малоэтажная Россия должна быть больше, потому что свой уголок природы позволяет не только реализовать себя, но и воспитать у детей доброту и желание работать на земле».
Не так давно челябинские власти заявили, что заброшенные сады, владельцев которых невозможно установить, будут изымать. Однако, по словам, Константина Толкачёва, реальной такой практики в регионе ещё нет, а критерии того, какой участок считать неиспользуемым, пока только разрабатываются.