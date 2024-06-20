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«Самый зеленый киловатт — это невыработанный киловатт» — эксперт об энергоэффективности зданий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане сегодня пытаются решить вопросы с экономией газа и электроэнергии, а также сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. В условиях нехватки энергоресурсов и роста цен на них проблема повышения энергоэффективности стоит остро. По мнению менеджера проекта строительства энергоэффективного сельского жилья Шерзода Каттаходжаева, эту проблему вполне можно решить, а заодно и снизить траты из семейного бюджета на обогрев и охлаждение дома или квартиры.

Источник: Podrobno.uz

В интервью корреспонденту Podrobno.uz эксперт отметил, что в рамках совместного проекта ПРООН и ГЭФ в 2022 году Всемирный банк выделил 143 миллиона долларов для повышения энергоэффективности общественных зданий в Узбекистане. Наряду с этим был создан Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения при Минэнерго. Этот фонд аккумулирует в себе деньги от штрафов и отчислений нефтегазовой отрасли. Эти средства выделяются банкам в виде льготного кредита 9%, а они в свою очередь, добавляя маржу в 5%, распределяют их среди населения.

«Фонд по идее и сам мог бы выдавать деньги, но у него нет механизма работы с населением, нужен большой ресурс, а у банков этот ресурс есть и механизм отлажен — филиалы, обученный персонал и так далее. Поэтому было решено работать через банки: в результате под 14% годовых средства передаются населению как “зеленый пакет” для развития энергосберегающих технологий», — поделился собеседник.

По его словам, эти «зеленые пакеты» в основном покрывают расходы населения на внедрение возобновляемых источников энергии, в частности, солнечные установки.

«У нас есть выражение: самый зеленый киловатт — это невыработанный киловатт! Можно рапортовать о выработке электрической энергии, но можно также получить ее и путем экономии», — говорит Каттаходжаев.

Что это значит? В рамках проекта был сделан упор на энергоэффективность зданий. Вместе с Минстроем были пересмотрены и утверждены новые нормы потребления энергии с учетом обветшалости домов, и это начало работать, сказал эксперт.

«Если сравнить квартиры в недавно построенном и старом домах, то разница существенная. В сильные морозы полностью отопить старый дом не получается, а новый дом хорошо держит тепло и требует для отопления значительно меньше газа», — рассказывает менеджер проекта.

Также он пояснил, что есть много моментов, на которые раньше при строительстве внимание не обращали. Например, ориентация дома относительно солнца, размер окон, козырьки и искусственное затенение — все это позволяет оптимизировать накопление солнечного тепла, получить его больше зимой и минимизировать нагрев летом. Эти параметры можно учесть с помощью специальных компьютерных приложений.

Например, в Германии есть дома как термосы, которые бесконечно долго сохраняют тепло. При этом у них работает вентиляция, а входящий воздух обменивается теплом с выходящим, и это не ведет к потерям тепла зимой или холода летом.

«Мы увидели, что, даже не отапливая дома, можно получить внутри температуру не ниже 15 градусов», — подчеркивает Каттаходжаев.

Рекомендации зависят от климатических зон, например, в Нукусе одни рекомендации, в Ферганской долине — другие. У нас резкие падения температуры в течение суток, но подается одинаковый поток газа, который не регулируется. Можно, конечно, понаставить солнечные панели и топить круглосуточно, но нам этого не надо, нам нужно «умное» регулирование в зависимости от температуры, считает эксперт.

Каттаходжаев сообщил, что для демонстрации предлагаемых новшеств в Нурафшане построили пилотный образец двухэтажного дома на восемь человек полностью по энергосберегающим технологиям. Это здание не потребляет предоставляемый государством газ, а находится на полном самообеспечении энергией. Дом сам поддерживает тепло, получая электроэнергию, выработанную от солнца. Внедрение таких домов позволит сократить около 600 тысяч тонн выбросов углекислого газа в год.

Как рассказывает собеседник, газ пока поставляется населению в 10 раз дешевле рыночной цены, но она вполне может возрасти, как в некоторых странах. Тогда вопрос энергоэффективности зданий встанет особенно остро, в том числе для отелей и бизнес-центров.

«Придется применять технологии, о которых мы пока не задумываемся. Так, например, в Дубае и Сингапуре оконные стекла покрыты особым составом, отражающим солнечные лучи. В Беларуси воздух, который нужно охлаждать, обменивается теплом с воздухом для нагрева, это дает экономию газа. В Кыргызстане уже лет 10 все гостиницы оборудованы установками для нагрева воды от солнца», — сообщил Каттаходжаев.

При этом он вспомнил советские годы, когда газ не выключали, чтобы сэкономить спички. А сейчас, считает эксперт, нам ближе пример Европы, где экономят на мелочах из-за высокой цены на газ.

По мнению Каттаходжаева, нужно ввести для каждого здания градацию по энергоэффективности, и такие планы сегодня вынашиваются властями. Тогда, покупая жилье, можно будет сразу узнать, насколько оно энергоэффективно. Этот критерий будет устанавливать специальная лаборатория, для нее уже закуплено оборудование. В Европе это работает: дома с зеленой меткой на 40% дороже, чем с другими метками.

С чего начать проверку своего дома? По словам эксперта, надо провести экспресс-аудит жилья зимой и летом, выявив зоны потери тепла или холода. Обычно это крыша и окна.

«У нас неправильно устанавливаются пластиковые окна: пристреливаются к бетону и соответственно он передает окнам свои тепло или холод. Окна должны устанавливаться в специальную раму, но у нас для экономии это не делается», — поделился собеседник.

Он уверен, что сегодня самая хорошая мотивация для защиты дома от энергопотерь — цены на газ и электроэнергию. Они уже кусаются и будут расти еще. А льготные кредиты и скидки — хороший повод, чтобы заняться энергоэффективностью своего дома уже сегодня.

экология