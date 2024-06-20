«Самый зеленый киловатт — это невыработанный киловатт» — эксперт об энергоэффективности зданий

В интервью корреспонденту Podrobno.uz эксперт отметил, что в рамках совместного проекта ПРООН и ГЭФ в 2022 году Всемирный банк выделил 143 миллиона долларов для повышения энергоэффективности общественных зданий в Узбекистане. Наряду с этим был создан Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения при Минэнерго. Этот фонд аккумулирует в себе деньги от штрафов и отчислений нефтегазовой отрасли. Эти средства выделяются банкам в виде льготного кредита 9%, а они в свою очередь, добавляя маржу в 5%, распределяют их среди населения.