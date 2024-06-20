На VK Fest выступят Дима Билан, Баста, Pompeya и другие

Ценители танцев и искусства устроят полномасштабный танцевальный баттл для всех возрастов, мастер-класс по каллиграфии, ковровой вышивке, созданию керамики и т. д. А если вы до сих пор не нашли того, кто составил бы вам компанию на VK Fest 2024, то сделать это вы сможете прямо на площадке — в «Месте неслучайных встреч».