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Екатеринбуржцам пообещали десятки новых трамваев и троллейбусов

Администрация Екатеринбурга намерена закупить 25 новых трамваев и 100 троллейбусов. Об этом заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков в ходе заседания Общественной палаты города.

Планируется, что новый транспорт будет закуплен в 2024—2025 годах. 10 трамваев и 25 троллейбусов власти хотят приобрести уже в текущем году, остальные — в следующем.

«Планируется закупка 50 троллейбусов с автономных ходом и 50 стандартных для работы на существующих маршрутах», — уточнил Ощепков.

Напомним, что в начале марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал реформу общественного транспорта. Согласно проекту, горадминистрация переходит на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Теперь выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. А транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Перевозчикам придется внимательнее следить за пунктуальностью и состоянием автобусов. Качество работы станет одним из критериев, учитываемых мэрией.