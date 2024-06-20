Екатеринбуржцам пообещали десятки новых трамваев и троллейбусов

Планируется, что новый транспорт будет закуплен в 2024—2025 годах. 10 трамваев и 25 троллейбусов власти хотят приобрести уже в текущем году, остальные — в следующем.
«Планируется закупка 50 троллейбусов с автономных ходом и 50 стандартных для работы на существующих маршрутах», — уточнил Ощепков.
Напомним, что в начале марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал реформу общественного транспорта. Согласно проекту, горадминистрация переходит на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Теперь выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. А транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Перевозчикам придется внимательнее следить за пунктуальностью и состоянием автобусов. Качество работы станет одним из критериев, учитываемых мэрией.