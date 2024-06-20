Екатеринбуржцам пообещали десятки новых трамваев и троллейбусов

Напомним, что в начале марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал реформу общественного транспорта. Согласно проекту, горадминистрация переходит на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Теперь выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. А транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Перевозчикам придется внимательнее следить за пунктуальностью и состоянием автобусов. Качество работы станет одним из критериев, учитываемых мэрией.