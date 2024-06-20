В Омской области число стобалльников среди выпускников увеличилось до 52

Выяснилось, что среди сдававших экзамен по физике оказалось 3 стобалльника, в числе которых двое выпускников городского лицея № 64 и один ученик лицея № 149. Высокобалльников (80 и выше) оказалось более 10% от числа сдававших физику, более 6% сдающих информатику и более 3% сдающих обществознание.