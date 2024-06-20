В Омской области число стобалльников среди выпускников увеличилось до 52

Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования. Согласно данным, экзамен по обществознанию написали 3146 выпускников, по физике — 1275 человек, по информатике — 1400 человек.
Выяснилось, что среди сдававших экзамен по физике оказалось 3 стобалльника, в числе которых двое выпускников городского лицея № 64 и один ученик лицея № 149. Высокобалльников (80 и выше) оказалось более 10% от числа сдававших физику, более 6% сдающих информатику и более 3% сдающих обществознание.
Общее число стобалльников в регионе после результатов ЕГЭ по восьми предметам, часть из которых уже обнародована, составило 52 человека. Напомним, ранее мы писали, что недопущенный к ЕГЭ из-за калькулятора школьник сдаст экзамен 20 июня.