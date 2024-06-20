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В римской гробнице обнаружили старейшее в мире вино

В Испании археологи обнаружили старейшее в мире вино, возраст которого составляет примерно 2 тысячи лет.

Источник: Комсомольская правда

В Испании археологи обнаружили старейшее в мире вино, возраст которого составляет примерно 2 тысячи лет. Об этом сообщает научный журнал Journal of Archaeological Science.

Сообщается, что находка была сделана в ходе реставрационных работ в римской гробнице в городе Кармона на юге Испании.

Подземный мавзолей датируется первой половиной I века нашей эры, он, предположительно, служил гробницей богатой семьи. В комплексе нашли шесть урн с кремированными останками людей, в одной из урн также обнаружили жидкость красного цвета.

Анализ показал, что найденный напиток мало чем отличается по составу от современных вин. Сохранился напиток благодаря особым условиям хранения.