Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк-дендрарий закрыли в Петербурге из-за непогоды

Но на выставку пионов в Ботаническом саду Петра Великого попасть можно.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 78% 769 мм рт. ст. +22°

Ботанический сад Петра Великого 20 июня объявил о закрытии парка-дендрария из-за непогоды. Причиной этому послужили дожди и сильный ветер, которые сегодня наблюдаются в Северной столице. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 20 метров в секунду, а у Финского залива аж до 23 метров в секунду. В связи с этим горожан просят не гулять под крупными деревьями. К слову, стихия уже повалила несколько рябин и берез во дворах.

— Посещение выставки пионов только по оранжерейным билетам и купленным ранее электронным парковым билетам, — добавили в пресс-службе Ботанического сада.

Там уточнили, что электронный билет куплен на 20 июня, то на выставку пионов посетитель попасть может, но в этом случае от прогулки по парку-дендрарию убедительно просят отказаться.

Добавим, что сильный ветер будет и завтра, 21 июня.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Москву накрыл мегаливень. В столице бушует стихия, которая должна принести смерчи.