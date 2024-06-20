Парк-дендрарий закрыли в Петербурге из-за непогоды

Ботанический сад Петра Великого 20 июня объявил о закрытии парка-дендрария из-за непогоды. Причиной этому послужили дожди и сильный ветер, которые сегодня наблюдаются в Северной столице. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 20 метров в секунду, а у Финского залива аж до 23 метров в секунду. В связи с этим горожан просят не гулять под крупными деревьями. К слову, стихия уже повалила несколько рябин и берез во дворах.