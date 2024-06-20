Парк-дендрарий закрыли в Петербурге из-за непогоды

Ботанический сад Петра Великого 20 июня объявил о закрытии парка-дендрария из-за непогоды. Причиной этому послужили дожди и сильный ветер, которые сегодня наблюдаются в Северной столице. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 20 метров в секунду, а у Финского залива аж до 23 метров в секунду. В связи с этим горожан просят не гулять под крупными деревьями. К слову, стихия уже повалила несколько рябин и берез во дворах.
— Посещение выставки пионов только по оранжерейным билетам и купленным ранее электронным парковым билетам, — добавили в пресс-службе Ботанического сада.
Там уточнили, что электронный билет куплен на 20 июня, то на выставку пионов посетитель попасть может, но в этом случае от прогулки по парку-дендрарию убедительно просят отказаться.
Добавим, что сильный ветер будет и завтра, 21 июня.
Напомним, ранее KP.RU писал, что Москву накрыл мегаливень. В столице бушует стихия, которая должна принести смерчи.