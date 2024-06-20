В Крыму будут ловить пьяных водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Крыму, сообщает Госавтоинспекция Крыма в своем Telegram-канале.
Сотрудники ДПС будут использовать метод «массовой проверки»: инспекторы проверят как можно больше машин на участке за определенный промежуток времени, а затем переместятся в другие точки и продолжат проверку.
Проверка будет состоять из оценки состояния водителя по визуальным признакам (запах, поведение, речь). При отсутствии признаков опьянения водитель сможет незамедлительно продолжить движение. А если у инспекторов возникнут подозрения в трезвости человека, ими будут проведены дальнейшие процессуальные действия.
Управление Госавтоинспекции Крыма также напоминает о наказаниях, предусмотренных за вождение в нетрезвом виде: штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав сроком на 1,5−2 года. За повторные нарушения в течение одного года предусматривается уголовное наказание.
Госавтоинспекция призывает граждан быть бдительными и сообщать о случаях нарушения ПДД:
«Уважаемые участники дорожного движения! Просим Вас, сообщать о лицах, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения по телефону дежурной части управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым (3652) 668−700 или 102».