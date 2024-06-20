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Очередной иск подали к экс-мэру Нижнего Новгорода Сорокину

Иск касается возмещения ущерба.

Компания «Инградстрой», подала судебный иск к экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину и его бывшей супруге Эладе Нагорной. Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда.

Иск, который поступил в суд в конце марта, связан с возмещением ущерба. Третьим лицом по делу проходит компания СЗ «Старт-Строй», ранее Элада Нагорная покинула состав ее учредителей.

Ранее Олег Сорокин, Элада Нагорная, компания «Инградстрой» выплатили 1,5 млрд рублей по иску. Суд посчитал, что они незаконно получили прибыль от строительства ЖК «Новая Кузнечиха».