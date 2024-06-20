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В пожаре в пятиэтажке в Новокузнецке спасли 21 человека

Пожар произошёл на ул. Строителей на площади 10 метров.

Сотрудники МЧС России на пожаре в пятиэтажке Новокузнецка спасли 21 человека. Огонь повредил в квартире на улице Строителей мебель и вещи на площади 10 кв. м.

«На месте работали 23 человек и шесть единиц техники. Причину произошедшего установят специалисты», — пишут сотрудники министерства.

Также они напоминают, что при пожаре нужно звонить по телефону 101 или 112, постараться покинуть помещение, двигайся вдоль стены, закрыв нос и рот от дыма мокрой тряпкой. Также нужно плотно закрыть за собой двери, не открывать окна и предупредить соседей о пожаре. Пожилым людям и детям нужно помочь при эвакуации и лучше не пользоваться лифтом.