В пожаре в пятиэтажке в Новокузнецке спасли 21 человека

Также они напоминают, что при пожаре нужно звонить по телефону 101 или 112, постараться покинуть помещение, двигайся вдоль стены, закрыв нос и рот от дыма мокрой тряпкой. Также нужно плотно закрыть за собой двери, не открывать окна и предупредить соседей о пожаре. Пожилым людям и детям нужно помочь при эвакуации и лучше не пользоваться лифтом.