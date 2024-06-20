Культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября

«На третий день форума в Георгиевском зале Зимнего дворца пройдет торжественная церемония вручения “Эрмитажной премии”, учрежденной оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем… Заместитель министра культуры России Андрей Малышев подчеркнул, что в рамках юбилейного форума объединенных культур пройдут мероприятия, посвященные председательству России в СНГ и БРИКС, также запланирована многосторонняя дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества», — уточнили в сообщении.