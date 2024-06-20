МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября и будет посвящен теме «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?», сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«Как отметила вице-премьер, (X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур — ред.) пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября 2024 года и будет посвящен теме “Культура XXI века: суверенитет или глобализм?”, — передают слова Голиковой в сообщении.
По ее словам, деловая программа форума будет включать в себя десять тематических направлений: «Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?», «Искусственный интеллект и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыка», «Цирк» и «Музеи».
«На третий день форума в Георгиевском зале Зимнего дворца пройдет торжественная церемония вручения “Эрмитажной премии”, учрежденной оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем… Заместитель министра культуры России Андрей Малышев подчеркнул, что в рамках юбилейного форума объединенных культур пройдут мероприятия, посвященные председательству России в СНГ и БРИКС, также запланирована многосторонняя дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества», — уточнили в сообщении.
По данным аппарата, основными площадками деловой программы форума станут главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы пройдут в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике «Петергоф». Планируется участие 1,7 тысячи человек.