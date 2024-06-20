В Волгограде у Мамаева кургана построят центр для бойцов СВО

20 июня на встрече с общественностью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о будущем многопрофильном центре для бойцов СВО, который в ближайшие годы построят у подножия Мамаева кургана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, в настоящий момент ведется проектирование новой службы для участников спецоперации, вестернов, а также их семей.
— Он станет единым координирующим звеном для региональной системы комплексной реабилитации и восстановления здоровья участников боевых действий — на ее создание мы отводим 5−7 лет, уточнил Бочаров.
Новая служба будет состоять из шести учреждений разного профиля (реабилитация, ортопедия, протезирование и другие). Стоимость проекта — 15 миллиардов рублей. к слову, все нуждающиеся жители региона также смогут получать помощь в многопрофильном центре по направлению.