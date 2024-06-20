В Волгограде у Мамаева кургана построят центр для бойцов СВО

20 июня на встрече с общественностью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о будущем многопрофильном центре для бойцов СВО, который в ближайшие годы построят у подножия Мамаева кургана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, в настоящий момент ведется проектирование новой службы для участников спецоперации, вестернов, а также их семей.