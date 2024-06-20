Автор снесенных «Пермских ворот» предложил установить новый арт-объект

ПЕРМЬ, 20 июн — РИА Новости. Художник Николай Полисский в Telegram-канале арт-парка «Никола-Ленивец» предложил установить на месте демонтированных «Пермских ворот», ставших символом города, новый арт-объект из топляка, лежащего на дне реки Камы.
«Сейчас Наиля Аллахвердиева, директор Пермского музея и инициативная группа вокруг него попросили меня подумать о новом объекте на месте “Пермских ворот”, чтобы дать новую энергию участку и городу. Мои первые мысли — про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал», — говорится в сообщении арт-парка «Никола-Ленивец», основанного Полисским.
В среду 19 июня подрядная организация снесла работу Николая Полисского «Пермские ворота» — один из самых известных арт-объектов России. Двенадцатиметровая арка из пяти тысяч бревен была установлена в Перми в 2011 году рядом с железнодорожным вокзалом. После установки конструкция находилась на балансе Пермского музея современного искусства PERMM. По данным властей, к 2024 году сооружение пришло в аварийное состояние, у него повреждены сцепления бревен, дерево начало гнить, а в основании «Ворот» образовались трещины.