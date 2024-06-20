Автор снесенных «Пермских ворот» предложил установить новый арт-объект

«Сейчас Наиля Аллахвердиева, директор Пермского музея и инициативная группа вокруг него попросили меня подумать о новом объекте на месте “Пермских ворот”, чтобы дать новую энергию участку и городу. Мои первые мысли — про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал», — говорится в сообщении арт-парка «Никола-Ленивец», основанного Полисским.