В Уфе путеровод на и улице Кирова получит ночную подсветку.

Власти Уфы выберут на аукционе подрядчика для установки системы ночной подсветки путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Кирова. По данным сайта госзакупок, начальная цена лота на выполнение работ составит 27,8 миллиона рублей.
Согласно заданию, исполнитель контракта должен создать архитектурную подсветку, установив светильники с люминесцентными лампами и светодиодные светильники. Световое оформление транспортного объекта планируется в бирюзовом цвете.
Также этим летом планируется подсветить путепроводы в створе ул. 50 лет СССР — красным и Мингажева — золотисто-медовым. Подсветка развязок по ул. Революционной и Айской находится в разработке.
Первой в 2023 году, синюю подсветку получил путепровод на улице Заки Валиди ко Дню Государственного флага России. Затем зеленые лампы установили на путепроводе в створе улицы Октябрьской революции.