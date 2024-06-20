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В Уфе путеровод на и улице Кирова получит ночную подсветку

В Уфе путеровод на и улице Кирова получит ночную подсветку.

Источник: Башинформ

Власти Уфы выберут на аукционе подрядчика для установки системы ночной подсветки путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Кирова. По данным сайта госзакупок, начальная цена лота на выполнение работ составит 27,8 миллиона рублей.

Согласно заданию, исполнитель контракта должен создать архитектурную подсветку, установив светильники с люминесцентными лампами и светодиодные светильники. Световое оформление транспортного объекта планируется в бирюзовом цвете.

Также этим летом планируется подсветить путепроводы в створе ул. 50 лет СССР — красным и Мингажева — золотисто-медовым. Подсветка развязок по ул. Революционной и Айской находится в разработке.

Первой в 2023 году, синюю подсветку получил путепровод на улице Заки Валиди ко Дню Государственного флага России. Затем зеленые лампы установили на путепроводе в створе улицы Октябрьской революции.