В Перми 22 и 23 июня изменится движение пяти автобусов

Как сообщили в городском департаменте транспорта, все автобусы, проезжающие по Южной дамбе в сторону Мотовилихинского района, будут останавливаться возле Южного кладбища. Также на время праздника вводится временная остановка в обоих направлениях у кладбища «Банная гора». Здесь будут совершать остановку автобусы № 22, 23, 32, 58. Кроме того, увеличат количество рейсов на автобусном маршруте № 46, который курсирует от Северного кладбища до остановки «Пермский академический Театр-Театр».