В Кишиневе пройдет акция «Свеча памяти»

«Приглашаю всех к участию в мероприятиях, которые будут приурочены ко Дню памяти и скорби, ко дню начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В 3.30 (совпадает с мск — ред.) в ночь с 21 на 22 июня на воинском кладбище мемориального комплекса “Вечность” пройдет международная акция “Свеча памяти”. А 22 июня в 10.00 мы будем возлагать здесь цветы в память о героях и жертвах Великой Отечественной войны», — сказал Петрович в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также отметил, что 21 июня в 19.30 на мемориале «Вечность» будет проведена обзорная экскурсия, посвященная истории создания главной воинской святыни Молдавии, а 22 июня в 12.00 в селе Кошница Дубоссарского района состоится открытие мемориальной плиты в честь героя обороны Молдавии, лейтенанта Василия Суворина.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.