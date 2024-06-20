Жителям Екатеринбурга рассказали, как провести газ в СНТ бесплатно

Всего в Екатеринбурге около 660 садовых товариществ. Это больше 82 тысяч участков. Первостепенной задачей для властей является газификация СНТ. Это возможно сделать бесплатно при соблюдении трех условий: дом предназначен для постоянного проживания, у заявителя должны быть оформлены права собственности и СНТ должно находиться в границах газифицированного пункта.