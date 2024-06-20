Жителям Екатеринбурга рассказали, как провести газ в СНТ бесплатно

Жителям Екатеринбурга рассказали, как бесплатно провести газ в СНТ. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.
Всего в Екатеринбурге около 660 садовых товариществ. Это больше 82 тысяч участков. Первостепенной задачей для властей является газификация СНТ. Это возможно сделать бесплатно при соблюдении трех условий: дом предназначен для постоянного проживания, у заявителя должны быть оформлены права собственности и СНТ должно находиться в границах газифицированного пункта.
— Первое, что сейчас нужно сделать нашим садоводам, — это провести общее собрание собственников участков и принять решение о том, будет ли производиться газификация, — сказал Максим Чаплыгин.
На данный момент уже 11 садовых товариществ провели собрания. Работы продолжаются. Завершить их следует до 1 августа. К этой дате садоводы должны направить протоколы.