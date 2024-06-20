НГУ и НГТУ вошли в сотню лучших вузов России

Два новосибирских университета — НГУ и НГТУ — вошли в топ-100 лучших вузов России по версии рейтингового агентства RAEX. Рейтинг опубликован на сайте организации.
НГУ немного упал в рейтинге, заняв 14 позицию. В прошлом году университет находился на 11 строчке.
НГТУ удалось занять 40 место. Напомним, что в прошлом году он был на 43 строчке.
Всего в рейтинг текущего года вошли высшие учебные заведения из 29 регионов страны. Победителем традиционно признали МГУ им. М. В. Ломоносова.
Как сообщала КП-Новосибирск, накануне в НГТУ создали создали инновационный станок для производства печатных плат.
ЧПУ-станок с функцией автоматического сверления и фрезерования обеспечит увеличит скорость производства и снизит процент брака.
Как уточнили специалисты НГТУ, печатные платы используются в самых разных сферах: в космической отрасли, машиностроении и приборостроении.