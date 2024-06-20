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НГУ и НГТУ вошли в сотню лучших вузов России

НГУ немного упал в рейтинге, а НГТУ удалось укрепить позиции.

Два новосибирских университета — НГУ и НГТУ — вошли в топ-100 лучших вузов России по версии рейтингового агентства RAEX. Рейтинг опубликован на сайте организации.

НГУ немного упал в рейтинге, заняв 14 позицию. В прошлом году университет находился на 11 строчке.

НГТУ удалось занять 40 место. Напомним, что в прошлом году он был на 43 строчке.

Всего в рейтинг текущего года вошли высшие учебные заведения из 29 регионов страны. Победителем традиционно признали МГУ им. М. В. Ломоносова.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне в НГТУ создали создали инновационный станок для производства печатных плат.

ЧПУ-станок с функцией автоматического сверления и фрезерования обеспечит увеличит скорость производства и снизит процент брака.

Как уточнили специалисты НГТУ, печатные платы используются в самых разных сферах: в космической отрасли, машиностроении и приборостроении.

образование