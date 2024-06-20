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В Севастополе остановили морское сообщение

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Источник: Ahmed/CC0

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение ориентировочно на 40 минут», — сказано в сообщении.

16 июня пассажирские катера и паромы в Севастополе также останавливали работу. Это было связано с ухудшением погоды.