В Севастополе остановили морское сообщение

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение ориентировочно на 40 минут», — сказано в сообщении.
16 июня пассажирские катера и паромы в Севастополе также останавливали работу. Это было связано с ухудшением погоды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение ориентировочно на 40 минут», — сказано в сообщении.
16 июня пассажирские катера и паромы в Севастополе также останавливали работу. Это было связано с ухудшением погоды.