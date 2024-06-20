В Челябинске из-за ремонта теплосетей изменятся маршруты трамваев

— Движение через перекрёсток улиц Горького и Белостоцкого закрывается с 20 часов 21 июня до 20 часов 25 июня. Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях, — сообщили транспортники.
На время работ трамвай № 18 отменят, остальные направят по изменённым маршрутам:
№ 15: Чичерина — Горького — Депо № 1; № 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.
Челябинцам рекомендуют пользоваться трамваем № 12, который будет ходить чаще, автобусами № 2, 9, 18, 19, 34 и 91, а также троллейбусами № 10 и 25.