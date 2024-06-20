В Уфе 25 жилых домов останутся без воды на сутки

Так, с 22 июня по 20 августа ограничат движение транспорта на улице Менделеева (от ул. Обской до Губайдуллина). Работы на перекрестке улиц Степана Кувыкина и Менделеева проведут с 22 июня по 12 июля.
С 14:00 25 июня по 13:00 26 июня (на 23 часа) отключат магистральный водовод. Без холодной воды останутся 25 жилых домов, 1 ЦТП, 1 учебное заведение, 1 АЗС, 2 медучреждения и 13 административных зданий.
В зону понижения давления холодного водоснабжения до 1,0 атм. попадут:
479 жилых домов, 2615 частных домов, 9 ЦТП, 7 учебных заведений, 4 медицинских учреждения, 2 котельные, КНС, 1 пожарная часть, 1 спецприемник МВД, 93 административных здания. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
Информацию о точках подвоза воды предприятие представит позднее.