Последние новости к вечеру 20 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 июня 2024 года.
Россия нанесла ответный групповой удар по энергетике Украины
Российские военные нанесли удар по энергетическим объектам Украины, снабжающим оборонные заводы. Удары стали ответом на попытки Киева повредить объекты в России. Силы ПВО сбили 74 украинских дрона и 21 снаряд РСЗО HIMARS.
Сеул изменил позицию по оружию для Украины из-за КНДР и России
Южная Корея пересмотрит свою позицию по поставкам оружия Украине из-за договора между Россией и КНДР о взаимопомощи в случае агрессии. Сеул выражает озабоченность и осуждает этот договор.
Депутаты не увидели нужды в контроле за воевавшими осужденными
Депутаты Госдумы не видят необходимости в отдельном законе для контроля над бывшими осужденными, участвовавшими в спецоперации на Украине. Нина Останина предложила такой закон после убийства в Кемеровской области, но депутаты считают, что существующий закон об административном надзоре достаточен.
На Москву обрушился сильный ливень и ураган
20 июня Москву накрыли ливень, гроза и ураганный ветер, что привело к падению деревьев. Металлический лист, сорванный ветром, ударил трамвай. В Сети появились кадры смерчей. Городские службы работают над устранением последствий.
Мурашко: в стационарах с ботулизмом находится 301 человек
Министр здравоохранения Мурашко сообщил о 301 случае ботулизма, 43 пациента на ИВЛ. Причина вспышки — салаты с тунцом и фасолью ООО «Гастропорт» и ООО «Локалкитчен», продукция не отвечала требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело, фигурантам дела грозит до шести лет колонии. Изъято 200 тонн продукции.