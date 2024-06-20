Последние новости к вечеру 20 июня 2024 года

Депутаты Госдумы не видят необходимости в отдельном законе для контроля над бывшими осужденными, участвовавшими в спецоперации на Украине. Нина Останина предложила такой закон после убийства в Кемеровской области, но депутаты считают, что существующий закон об административном надзоре достаточен.