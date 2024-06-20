Икона «Троица» Андрея Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня

«В храме ее установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей», — подчеркнули в пресс-службе.