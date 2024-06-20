Икона «Троица» Андрея Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня

«Икона “Святая Троица” письма преподобного Андрея Рублева вернется в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня. Всенощное бдение и божественную литургию возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что святыню доставят с помощью специализированного транспорта.
«В храме ее установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей», — подчеркнули в пресс-службе.