Вашингтон
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Икона «Троица» Андрея Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня

В субботу, 22 июня, икона «Троица» Андрея Рублева будет возвращена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщила пресс-служба лавры.

Источник: РИА "Новости"

«Икона “Святая Троица” письма преподобного Андрея Рублева вернется в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня. Всенощное бдение и божественную литургию возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что святыню доставят с помощью специализированного транспорта.

«В храме ее установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей», — подчеркнули в пресс-службе.

религии