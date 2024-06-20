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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июня

Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июня.

Источник: Kazinform

АСТАНА

В 09:00 состоится четвертое совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством министра энергетики РК А. Саткалиева.

В 10:00 начнется совместное заседание палат Парламента РК.

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О завершении весенне-полевых работ».

В 12:00 — пресс-конференция Союза строителей Казахстана.

В 14:30 в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан стартует международная конференция «Обмен опытом в сфере развития человеческих ресурсов на современном этапе».

В 15:00 — панельная дискуссия «Преодолевая барьеры: женщины в дипломатии».

В 15:00 в ТРЦ «Хан Шатыр» откроется фотовыставка, посвященная работе казахстанских полицейских.

АЛМАТЫ

В 10:30 — пресс-конференция, посвященная новым прорывным проектам по развитию отечественного футбола и выходу юношеского спорта Казахстана на международную арену.

В 10:.30 Казахстанская фондовая биржа проведет KASE Talks с участием председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасовой.