Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 21 июня

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 21 июня 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Молодогвардейцев, 70, 70-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Кирова, 4 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Электродная, 12−39, 58−72; Спорта, 25−44; Партизанская, 14, 17, 19, 23; Парашютная, 29−42; Речная, 59−72; Авиационная, 33−41; Чичерина, 30-А, 32, 32-А, 32-Б, 34, 36-А; Колхозная, 64−86; Полковая, 2−33, 53; Красных Командиров, 5, 7, 9, 11; Белозерская, 1; Краснознаменная, 41/1, 46, 46-Б, 76−82; Братьев Кашириных, 44/1 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Расковой, 3−11, 18−38; пер. Гражданский, 4−14, 7−11; Осипенко, 14−30; Островского, 36, 38, 38-А; Ворошилова, 10, 14; Солнечная, 11 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Энергетиков, 6−12 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Вахтангова, 8, 10 — с 09:00 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— Социалистическая, 58; 1-го Спутника, 23; Байкальская, 30 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— пер. Боровой, 2−16, 25−27; Алма-Атинская, 2А; Кишиневская, 25−79; пер. Хвойный, 7−16; Тургоякская, 1−73; Сахалинская, 3−29; пер. Алма-Атинский, 1−23; Санаторная, 1−30; Земляничная Поляна, 2 — с 13:00 до 16:00;
— Курортная, 18-А-22; Алма-Атинская, 23−48; Сосновая Роща, 80; Соколинка, 30 — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Доватора, 32-Б, 32-В, 34 — с 09:00 до 19:00;
— Блюхера, 77, 81-А; Мебельная, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 88-А; Белорецкая, 66-А, 70-А; Знаменская, 2, 4 — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Знаменская, 4 (подъезды 4−6) — с 09:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.