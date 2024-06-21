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Омичи 4000 раз пожаловались на подачу горячей воды

На заседании штаба по подготовке к зиме в Омске обсудили проблемы с подачей горячей воды после профилактических работ.

Источник: AP 2023

Всего за неделю в муниципалитет поступило более 4000 жалоб на срывы сроков. Жители мкрн «Амурский» и мкрн «Регата» были наиболее активны в обращениях.

Мэрия велела ресурсоснабжающим организациям устранить проблемы быстро. Компаниям ООО «ТГКом» и ООО «ПТЭ» было рекомендовано возобновить подачу горячей воды. ООО «ПТЭ» столкнулась с проблемами из-за долгов, а ООО «ТГКом» столкнулась с повреждениями трубопроводов. Ремонт планируется завершить до 25 июня.

В случае отсутствия горячей воды в доме, омичам рекомендуется обращаться сначала в управляющую компанию, а затем к теплоснабжающим организациям. Напомним, ранее мы писали, что «трассу смерти» Омск-Тюмень хотят расширить.

ЖКХ