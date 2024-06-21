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Ректором Пермского медицинского университета стала Анна Благонравова

Она была исполняющей обязанности вуза с 2022 года.

Источник: Пермский медуниверситет

Пост ректора Пермского медицинского университета (ПГМУ) заняла Анна Благонравова.

Информация об этом появилась на официальной странице вуза в соцсети «Вконтакте». Уточняется, что кандидатуру Благонравовой утвердили во время конференции работников и учащихся ПГМУ по выборам ректора.

«Анна Благонравова избрана на должность ректора Пермского государственного медицинского университета. Большинством участников конференции кандидатура на пост ректора поддержана», — говорится в сообщении на странице ПГМУ.

Напомним, Анна Благонравова стала и. о. ректора ПГМУ в декабре 2022 года. Она доктор медицинских наук, выпускница Нижегородской медицинской академии. До назначения на должность исполняющей обязанности ректора ПГМУ Благонравова занимала должность проректора по научной работе в Приволжском исследовательском медицинском университете.