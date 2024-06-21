С 20 июня в вузах Перми началась приемная кампания. В этом году для желающих получить высшее образование откроется порядка 6 тысяч бюджетных мест. Их число увеличено по направлениям фармация, педагогические и технические специальности, гуманитарные науки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минобрнауки.
Абитуриенты имеют право подать документы в пять вузов и в каждом из них выбрать до пяти специальностей. Это можно сделать как на бюджетное, так и платное отделение. Но во всех заявлениях необходимо расставить приоритеты зачисления. Так, например, цифру 1 поставить у той специальности, на которую выпускник хочет поступить больше всего. И цифру 5 — где меньше всего.
Документы на бюджетные места пермские вузы будут принимать до 25 июля, на платные — до 20 августа. Прием документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний завершается не позднее 20 июля. Приказ о зачислении университет или институт должен издать не позднее 9 августа.
Ранее «Комсомолка» писала, как можно подать документы для поступления в вузы Перми в 2024 году.