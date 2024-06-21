В вузах Перми началась приемная кампания

Абитуриенты имеют право подать документы в пять вузов и в каждом из них выбрать до пяти специальностей. Это можно сделать как на бюджетное, так и платное отделение. Но во всех заявлениях необходимо расставить приоритеты зачисления. Так, например, цифру 1 поставить у той специальности, на которую выпускник хочет поступить больше всего. И цифру 5 — где меньше всего.