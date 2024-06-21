С концерта на Зелёном острове омичей развезут на автобусах

21 июня на Зелёном острове состоится концерт певицы MIA BOYKA. Её выступление станет частью более крупного мероприятия — Детского музфеста «Вокруг детства», который откроется в полдень выставкой детских рисунков.
Сам концерт начнётся в семь вечера, а после его завершения желающих развезут муниципальные автобусы. Об этом рассказала сегодня пресс-служба мэрии.
Транспорт будет ожидать омичей на остановке «Городок Водников» с девяти вечера и отправляться по мере заполнения — но не позже, чем в половине десятого. Всего предусмотрено шесть автобусов:
- 14 и 33 в сторону Нефтяников
- 45 до Ясной поляны (через Ленинградский мост)
- 24 до Солнечного (через Метромост)
- 94 до Первокирпичного (по Красному Пути, Интернациональной, площади Победы)
- 95 на Московку-2
Стоимость проезда — стандартная, 25 рублей при безналичном расчёте и 30 за «наличку». Эти цены, кстати, скоро увеличатся.