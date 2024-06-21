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С концерта на Зелёном острове омичей развезут на автобусах

Стартовать по маршруту они будут по мере наполняемости салона.

Источник: Om1.ru

21 июня на Зелёном острове состоится концерт певицы MIA BOYKA. Её выступление станет частью более крупного мероприятия — Детского музфеста «Вокруг детства», который откроется в полдень выставкой детских рисунков.

Сам концерт начнётся в семь вечера, а после его завершения желающих развезут муниципальные автобусы. Об этом рассказала сегодня пресс-служба мэрии.

Транспорт будет ожидать омичей на остановке «Городок Водников» с девяти вечера и отправляться по мере заполнения — но не позже, чем в половине десятого. Всего предусмотрено шесть автобусов:

  • 14 и 33 в сторону Нефтяников
  • 45 до Ясной поляны (через Ленинградский мост)
  • 24 до Солнечного (через Метромост)
  • 94 до Первокирпичного (по Красному Пути, Интернациональной, площади Победы)
  • 95 на Московку-2

Стоимость проезда — стандартная, 25 рублей при безналичном расчёте и 30 за «наличку». Эти цены, кстати, скоро увеличатся.