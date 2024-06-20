Умер канадский актер Дональд Сазерленд

Первые роли в кино господин Сазерленд из-за высокого роста и звучного голоса, это были роли в фильмах ужасов. Так, он снялся в фильмах с сэром Кристофером Ли «Замок живых мертвецов» 1964-го года и «Дом ужасов доктора Террора» 1965-го года. Первый успех Дональду Сазерленду принесла роль в картине Роберта Олтмена 1970-го года «Военно-полевой госпиталь», где актер сыграл главную роль — «Ястребиного глаза» Пирса.