Умер канадский актер Дональд Сазерленд

Господин Сазерленд родился 17 июля 1935 года в канадском городе Сент-Джон в провинции Нью-Брансуик. Получив два диплома со специализациями инженерия и актерское мастерство, он уехал в Великобританию в 1956 году. Там он учился в Королевской академии драматического искусства и играл на сцене.
Первые роли в кино господин Сазерленд из-за высокого роста и звучного голоса, это были роли в фильмах ужасов. Так, он снялся в фильмах с сэром Кристофером Ли «Замок живых мертвецов» 1964-го года и «Дом ужасов доктора Террора» 1965-го года. Первый успех Дональду Сазерленду принесла роль в картине Роберта Олтмена 1970-го года «Военно-полевой госпиталь», где актер сыграл главную роль — «Ястребиного глаза» Пирса.
Дональд Сазерленд за 60 лет актерской деятельности снялся почти в 200 кино- и телепроектах. Среди его партнеров по фильмам: Дастин Хоффман, Клинт Иствуд, Томми Ли Джонс, Шон Коннери, Курт Рассел и другие известные актеры. Господин Сазерленд также известен по главной роли полковника Михаила Фетисова в телефильме «Гражданин Икс», основанном на истории серийного убийцы Андрея Чикатило.
Господин Сазерленд — лауреат премии «Эмми» и двукратный лауреат «Золотого глобуса». Среди поздних ролей актера: президент Сноу в серии фильмов «Голодные игры» и Джон Харриган в фильме-ужасов 2022 года «Телефон мистера Харригана» по одноименному рассказу Стивена Кинга.