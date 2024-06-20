В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году

«Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности», — отметил он.
По словам Котякова, для расчета размера прибавки в следующем году за базу будет взят размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016—2024 годов.
О возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.