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В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Источник: © РИА Новости

«Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности», — отметил он.

По словам Котякова, для расчета размера прибавки в следующем году за базу будет взят размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016—2024 годов.

О возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.