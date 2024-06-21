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Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«В пятницу ветер ночью северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7−12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10−15 м/с, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21, днем от +26 до +29 градусов.