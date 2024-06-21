Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу

«В пятницу ветер ночью северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7−12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10−15 м/с, днем северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21, днем от +26 до +29 градусов.